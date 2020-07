El Supremo archiva el 'caso Crillon' y justifica que se investigara a Conde

La portada de LA PROVINCIA del miércoles 26 de julio de 1995 daba cuenta en la primera página de la noticia de que el Tribunal Supremo decidió ayer archivar las diligencias abiertas por la elaboracion del caso Crillon sobre Mario Conde en un auto en el que se justifica que se investigaran las actividades el ex banquero. La resolución adoptada por los tres magistrados que forman la sala fue notificada ayer y en ella se afirma que no se ha producido delito alguno en la elaboración del informe, denunciado por el ex director de la Guardia Civil, Luis Roldán.