Se teme en Portugal por la vida del ex presidente Salazar

La portada de LA PROVINCIA del domingo 26 de julio de 1970 informaba del estado de salud del ex presidente de Portugal, Salazar. Un parte facultativo distribuído a última hora a la prensa por la Secretaría de Estado, para la informacion dice únicamente "a principios de la noche se agravó súbitamente el estado del presidente Salazar", informa la agencia ANI. El impresionante laconismo del parte y el hecho de saberse que desde hace dos días era extremadamente grave el estado del ex presidente, hace suponer que Salazar no sobrevivirá a esta crisis.