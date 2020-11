La manía de aplaudirlo todo

El presidente del Gobierno, señor Sánchez, ha regresado de la cumbre europea sobre la recuperación económica y fue recibido en la sede de su partido y desde los escaños de la mayoría en el Congreso con grandes aplausos, dando a entender que el acuerdo final de los 27 ha sido muy favorable para nuestro país. Aunque al respecto no hay unanimidad. Desde las filas del Gobierno se sostiene que Sánchez negoció con gran habilidad y se trajo para Madrid una importante cantidad de dinero, sin renunciar a lo más destacado de su programa social. En cambio, desde las filas de la oposición se asegura que la entrega de ese dinero está condicionada justamente a todo lo contrario. Bien, no tardaremos en saber si los aplausos a Sánchez están justificados a medida que se vaya conociendo la letra pequeña de los acuerdos. Con su característico desparpajo, el presidente cree que los tiene muy merecidos y hasta calificó de cicateros a los diputados de la oposición por no haberle "hecho el pasillo" en su honor como suelen los equipos de fútbol con quienes acaban de conquistar un campeonato.