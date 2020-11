Rebrotes e incongruencias

Mientras tanto, la incongruencia se ha apoderado de nosotros. En el caso del fútbol resulta proverbial. La competición en la segunda categoría profesional ha concluido, como saben, con una última jornada adulterada, al no celebrarse uno de los encuentros decisivos para los puestos de cabeza y de descenso y tras impedirlo el contagio masivo en uno de los equipos que debía disputarlo el pasado lunes. Los famosos protocolos fallaron. Algunos de ellos aparentemente no tienen fácil explicación. A propósito de los futbolistas infectados se ponía en solfa que uno de ellos hubiera coincidido con otro de distinto club en una comida. Protocolariamente no pueden, al parecer, hacerlo. Pero sí, en cambio, enfrentarse en un terreno de juego para disputar un balón, escupiendo, sudando, en un deporte de extremado contacto. No se entiende, salvo que todo forme parte de una confabulación ilusoria contra la inteligencia para ir saliendo del paso sin tomar las decisiones apropiadas y las verdaderas medidas preventivas.