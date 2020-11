Las consecuencias del estrés

¡Buaff! La verdad es que me he estresado con tantos síntomas negativos. Señoras y señores, con todo esto, no solamente nos sentimos incómodos, sino que las relaciones sociales y el rendimiento profesional, caen por los suelos. Experimentamos y vivimos la vida como un verdadero caos. Por si fuera poco, la reacción más corriente suele ser la de concentrarnos en las condiciones externas, agregando que todo se arreglará cuando tengamos un empleo estupendo, o nos toque la lotería, o cuando nos jubilemos? Pero, desafortunadamente, las cosas no suelen suceder de esa manera. Los mismos problemas van a salir a la superficie, en otras situaciones. Sencillamente, porque el desorden está en nosotros. Por no saber afrontar las situaciones. Por eso, tenemos que aprender a tomar el control de la propia vida, dirigiendo la atención hacia nuestro interior, con el fin de identificar las emociones, utilizando las que nos capacitan, porque van a constituir una poderosa herramienta para alcanzar nuestro potencial más elevado ¿Y cómo podemos hacerlo? Para otra semana, pues hoy me he quedado agotada con tanto síntoma negativo.