El 'modelo' europeo

Tenía razón Papini, en nuestro mundo las palabras son propias de titanes y las obras parecen de hormigas y topos. Incluso las termitas podrían dar lecciones de grandeza al político de nuestros días que piensa como Gulliver y no se da cuenta de que está al nivel de Liliput. Pedro Sánchez, señor de los aplausos, pretende hacernos creer que, en vez de vivir el tiempo, es el tiempo el que lo vive a él. Hasta ahí alcanza su jactanciosa impostura. En medio de fuertes turbulencias, con el país sujeto a una destrucción de empleo sin precedentes en la historia y que ya es líder europeo en la incidencia del coronavirus, ha asegurado que lo que Europa reclama es la España que tenemos y que por ese motivo no hay que cambiar nada de lo que el Gobierno de coalición con Iglesias decidió al inicio de la legislatura, cuando la crisis sanitaria no se había asomado y arrasado la economía.