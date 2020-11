Perder las gafas

He perdido las gafas. Podría haber escrito esta frase decenas de veces. Es la primera vez que lo hago. Sin gafas, claro. Puede salirme un texto miope o tal vez deslumbrado por tanto sol. Hay dos tipos de personas: las que siempre pierden las gafas y las que nunca usan gafas. En realidad, también están los que no se las quitan nunca, no sabemos si están gafados o las llevan pegadas, no sabemos qué hacen en la ducha, si se las quitan o no. A veces pensamos en alguien y no recordamos si lleva gafas o no. Debe ser defecto de nuestra vista. O de que esa persona nos importa poco. A las gafas no hay que cogerles cariño, son promiscuas, revoltosas, con tendencia a quedarse ellas solas en una mesa de restaurante, en un bar, en un concesionario, en un viejo bolso. No son gafas porque las ves, son gafas porque te ven. Las gafas de ver, dice mucho la gente, como si hubiera gafas de cocinar arroz o gafas de no ver.