El pasado día 16 de julio a las 9 horas en punto de la mañana tuvo lugar en el patio del Palacio de Oriente de Madrid el primer ¿homenaje, ceremonia, funeral? laico del Estado español. ¡Ya era hora! Y no lo digo por la necesidad de celebrar el acto en sí mismo, sino por ser la primera vez que esto ocurre en España en muchos años. Una ceremonia laica "de Estado" sin precedentes en las últimas generaciones. En los caminos de mi infancia aún resuenan los "Ave María Purísima, sin pecado concebida" como inicio de las mañanas en la escuela, los meses de mayo dedicados a María, las procesiones, vía crucis, confesiones, aparte de bautizos, comuniones, bodas y funerales, donde la iglesia católica ejercía su control sobre la vida de todos nosotros. El acto de recuerdo a los fallecidos y a los que trabajaron activamente para ayudarnos en esta pandemia vírica merece toda nuestra atención y respeto. Fue una ceremonia llena de recuerdo y de fuerza, donde la liturgia no desentonó en absoluto de la tradicional y larga experiencia de la Iglesia en este tipo de actos. La sencillez, la pulcritud, la belleza y el contenido de todos los participantes hicieron saltar unas lágrimas de mis ojos mientras lo seguía por televisión. La Constitución española señala en su artículo 16,3 que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Sin pronunciar la palabra "laico", el Estado deja vía libre para las diferentes prácticas religiosas pero no se adscribe a ninguna de ellas.