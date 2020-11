Meditación

Me pregunto si esto es a lo que llaman meditar. Me pica la nariz, pero me resisto a la tentación de rascármela. La tele se acaba de encender por propia iniciativa. Lo hace con alguna frecuencia. Dice el técnico que se debe a un contacto suelto o flojo del mando a distancia. No se trata, pues, de que se me haya aparecido el telediario como a los místicos se les aparece la Virgen. Imagino un mando a distancia capaz de provocar alucinaciones. Presiono la tecla número 1 de ese mando y aparece una alucinación oficial, pública, financiada por todos los contribuyentes. Hay una zona de alucinaciones de pago, pero no estoy abonado todavía. Dispongo, en cambio, de Movistar y Netflix.

Una mosca, quizá la de antes, vuelve a atravesar el salón y mi bóveda craneal en sentido contrario al de antes. El chorro de aire acondicionado la echa para atrás, de modo que regresa, hace un par de piruetas y se desvanece en el aire como por arte de magia. Me quedo solo de nuevo, en fin, aunque quizá observado por la mosca desde algún rincón. Vuelvo la cabeza para buscarla y la hallo atrapada en una telaraña. La araña abandona enseguida su lugar de reposo y se acerca al insecto, envolviéndolo en un capullo de seda como el que envuelve un bocadillo en papel de aluminio. Luego regresa a su puesto de observación y yo continúo meditando. O lo que sea esto.