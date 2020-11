Qué es bueno o es malo en esta vida? Si te comes 5 kilos de helado acabas empachado, pero eso no quiere decir que el helado sea malo, pues lo mismo pasa con los videojuegos, si te pones a jugar 15 horas pues no es bueno, todo en exceso es malo, pero controlado es muy positivo.

Son muchos los padres y las personas en general que hablan de los videojuegos como algo negativo, refiriéndose a los excesos, pero bueno eso ya lo sabemos, los excesos no son buenos, en cambio no hablan de los aspectos positivos que tienen, aunque estoy seguro que esto es porque lo desconocen, y estoy convencido de que se quedarían asombrados si supieran que es muy potente a la hora de adquirir habilidades que no te enseñan en las escuelas.

Por ejemplo, los videojuegos desarrollan la creatividad, fomentan el trabajo en equipo, la motivación, mejoran la concentración, enseñan a gestionar las emociones, a desarrollar habilidades comunicativas, a controlar el estrés, entre muchas otras habilidades, incluso ocurren cosas que parecen de brujería, no es la primera vez que un padre me dice que su hijo/a ha aprendido inglés jugando a videojuegos, y es que cuando estás haciendo algo con pasión y entusiasmo el aprendizaje es increíble.

Siempre propongo que se utilice el videojuego para introducir cosas nuevas que puedan aprender los chicos/as, por ejemplo, como os comentaba antes, los idiomas, si el chico/a está jugando en equipo y uno de los del equipo es francés, le será mucho más fácil aprender ese idioma, porque lo necesita para jugar correctamente y además no necesita ningún impulso para aprenderlo ya que está haciendo algo con pasión, su motivación está dentro del videojuego.

Tenemos que tener en cuenta que las empresas de ahora contratan en base a estas habilidades de las que hemos hablado, incluso las valoran más que cualquier título o carrera.

Por otro lado, y reivindicando la importancia de la psicología o coaching dentro de los esports, comentar que es imprescindible esta figura, principalmente para la mejora del rendimiento del jugador, para que pueda gestionar correctamente tanto sus éxitos como sus fracasos, y en definitiva sea una persona más feliz.

En el campus de verano de esports de emonkeyz, no solo jugamos a videojuegos, llevamos un estilo de vida, donde realizamos deporte, potenciamos las habilidades anteriormente mencionadas y motivamos a los chicos/as a través de actividades con los jugadores del club.

En definitiva, en el campus hacemos lo que podría hacer un equipo profesional de esports, donde no solo se entrena jugando, sino que también se aprende un estilo de vida saludable.

Para finalizar me gustaría añadir que el ser humano tiene buenos y malos momentos, da igual que sea el chico que juega a los videojuegos, el padre de ese chico, el jugador profesional, incluso vosotros que estáis leyendo este artículo, somos personas y como tal, somos un volcán de emociones que muchas veces no sabemos controlar, pues justo en ese descontrol es donde entra en acción el coach o el psicólogo, para ayudarte a mejorar el rendimiento, a equilibrar tu vida, a que salgas de bloqueos o a que consigas tus metas.