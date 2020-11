La Historia decapitada

George Floyd no puede respirar. George Floyd es sólo un eslabón de la cadena de otros como él. La historia de la negritud que no puede respirar. Entonces, de lo hondo de los siglos sube la ira telúrica de la injusticia que se presenta viva como si meramente fuera ayer. La muerte de George Floyd, de nuevo, abre una biopsia política, no meramente biográfica, a los personajes de la historia. A los hechos de la historia, y nos proporciona una idea del tiempo como un eterno retorno nietzscheano. Y lo hace a su manera, una manera atropellada por la urgencia de la injusticia. En cada injusticia, con su consumación, arranca la premura de su reparación. En esta ocasión borbotea, con fuego viejo, la marmita que hierve, y así, parece de hoy, caldeada, pero como todas las veces también. Y a la entera negritud la recorre un relámpago traumático en cada evento geográfico. Por cercanía geográfica, uno es del trópico. Léopold Senghor, apóstol de la negritud, postuló, defendió también este concepto ante el choque cultural con la realidad social francesa. Un negro en París. Uno de los rasgos que caracteriza la personalidad humana es su sentido de la justicia, la justicia como una pulsión que no la aminora el tiempo, ni decrece con los años, con los siglos, si cabe, late viva sin fin. Es una fuerza intangible sin pesas ni medidas, o sea. El sentido de la reparación de una injusticia se manifiesta desde la infancia, los infantes (los que no hablan), sienten turbación, desconcierto y angustia ante la injusticia. Los pone en alerta y en la medida de lo posible consuelan a la víctima. No son simples elucubraciones metafísicas, sino conjeturas probadas en experiencias antropológicas de laboratorio. De otro lado, la Historia la construyen los hechos históricos, los eventos, los personajes, los acontecimientos que dejan huellas como los meteoros provocan en la geología profundos desgarros. La naturaleza no es correcta ni incorrecta. Es. Está ahí de suyo, como la realidad, decía Zubiri. Del mismo modo que la realidad de los hechos históricos forma parte de esa realidad. En este sentido, en la medida que los hechos son fácticos, son hechos pasados, y el pasado como tal es inalterable. Pero no su interpretación, los personajes nos llegan mezclados, y ellos se trabajan en la fragua del contexto histórico, y porque somos humanos podemos juzgarlos. Lo negro y lo blanco. El mal y el bien. Decía Tennessee Williams: "mata a mis demonios, y mis ángeles morirán también". No así las interpretaciones que de los hechos se hace, y en esa disputa contienden la imposición de los relatos de la interpretación de la historia. Y lo son en un bucle sin solución de continuidad. El posmodernismo contribuye con su pensamiento débil al movimiento de descentramiento de los grandes relatos en el que considera a la verdad como una cuestión de perspectiva, la analiza, por tanto, como una cuestión semiológica. Este movimiento se suma las deficiencias del método histórico que, con sus debilidades, alienta la dialéctica de la fragmentación. De hecho, la historia no predice, de ahí que a pesar de que la Historia pretende esclarecer el presente desde los hechos pasados de la humanidad, infunde indecisiones. A pesar de lo dicho, estos juicios patibularios post-mortem a las estatuas, en las calles, resultan mayormente de la desesperación, no sólo por la deficiencia del método propio de la Historia sino también por la inconmovible Justicia. Esta rebelión de los vivos contra los muertos mide el umbral de incomprensión y la necesidad, sentida, de los seres humanos en ser reparados en su conciencia. Hay que señalar que cuando los muertos han dejado una profunda herida de injusticia, los vivos son los recipiendarios de la misma, y en ese sentido otra nueva injusticia, cada vez, desborda el río caudaloso y hondo de la negritud en la que George Floyd se ahoga.