Una oportunidad de oro para el Puerto

Miles de personas no hemos parado de trabajar durante el periodo de reclusión por la pandemia y en el Puerto no se ha registrado ni un solo positivo en Covid-19. A pesar de que hemos arriesgado nuestro pellejo, trabajando en silencio y con humildad --sin esperar aplausos al atardecer ni reconocimientos colectivos-- para garantizar el suministro de los productos necesarios para la sociedad canaria, materiales imprescindibles para la sanidad en tiempos de epidemia, y para facilitar el tránsito de mercancías de primera necesidad a otros rincones del mundo. El Puerto de Las Palmas no ha parado, no ha dejado de ser operativo en estos tiempos adversos.