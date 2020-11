¿Por qué muchos machos son el rostro jocoso de su pene? Se me antoja escribir con humor. No, no es que tenga ganas de mofarme de los ignorantes que dicen públicamente "me la follo cuándo quiero" sí, refiriéndose a las mujeres. Pero creo fundamental ponerle alegría al asunto y con ironía decir lo que pienso. Nosotras no somos el "capricho" de ninguna bragueta; me parece muy significativo ver que todavía existen hombres que con sus palabras emulan a las bestias. La inteligencia transforma el ser, por lo tanto: no es lo mismo vivir plagado de ideas, que vivir junto a la sórdida tiniebla de la ignorancia. Todo en la vida (opinión subjetiva) tiene una jerarquía y un orden. Creo que lo degradado es realidad incomunicable...

Las mujeres no somos el coño que ofrece refugio al paria y al ignorante. El mal gusto suele estar unido a la falta de sensibilidad: por lo tanto (muchas mujeres estarán de acuerdo) hay límites infranqueables.

Hay escenas de la vida diaria que nos muestran lo penoso que es el aspecto de la ignorancia. En ocasiones (sonrío) es divertido tomarse una caña y ver la "magnífica" visión que tienen de la vida los filisteos. Creo que uno de los elementos de seducción más potentes que existen es la inteligencia. La verdad (opinión subjetiva) es una potente droga que genera adicción. Afortunadamente, a día de hoy, las mujeres ya no somos la complacencia de ningún hombre. Nuestras abuelas murieron abriendo las piernas, posiblemente, sin sentir ni un orgasmo. Sí, antaño iba la cosa de "introducir" y quedarse preñada... Ahora las mujeres (sonrío) ya no somos el dominio de ningún macho.