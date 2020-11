Adictos a la queja

España está que arde y no solo me refiero a las altas temperaturas que se registran en buena parte del país. Los múltiples rebrotes de la pandemia prácticamente monopolizan las acaloradas conversaciones entre familiares y amigos. Comentamos a todas horas la información obtenida por los medios de comunicación y, como no, le ponemos nuestro sello personal. Este sello que nos caracteriza y se refiere a abultar la información, a darle cierto aire tremendista. Está claro que la situación es compleja y parece que no se vislumbren soluciones "mágicas" para la sanidad, la economía o la educación. A la espera de la anhelada vacuna, invertimos nuestro tiempo quejándonos y alarmando incluso al individuo más despistado.