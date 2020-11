En otro tiempo

En los veranos de mi niñez, dedicaba las tardes a un curioso pasatiempo que me enseñó mi abuelo sueco. Salíamos a la calle provistos de una libreta y un lápiz, y anotábamos las matrículas de los coches extranjeros que circulaban por el puerto. No eran muchos, pero tampoco escaseaban: apuntábamos la matrícula, el modelo, el color, la hora y el lugar. Había algo detectivesco en ese afán meticuloso, sin que nunca haya logrado determinar el sentido de lo que hacíamos. Seguramente no tenía ninguno, más allá de salir a pasear libremente, sin supervisión alguna: éramos críos de nueve o diez años a lo sumo, dedicados a una pesquisa estrambótica e interminable. La inocencia, supongo, y también las consecuencias de una época en la que confluía el tedio cotidiano con dosis mucho mayores de libertad para los niños -lo que nos llevaba a soñar con la aventura más que a vivirla realmente-. De esa independencia queda ya poco realmente y nuestros hijos veranean dentro de una estructura de ocio mucho más estructurada (campamentos, escuelas de verano?) o, al menos, más dirigida por los adultos, aunque incluya horas y horas de televisión y de videojuegos. El aburrimiento antes te impulsaba a salir a la calle, mientras que ahora resulta casi intolerable por falta de costumbre y -supongo- de imaginación. Nuestra niñez mantenía todavía un poco de esa libertad antigua -ibas andando solo al colegio, te perdías por el bosque o pasabas la tarde nadando con los amigos- que puedes encontrar en las novelas infantiles de la primera mitad del XX: una libertad que ya no existe en la era de la sobreprotección paterna.