La importancia de un abrazo

Lo que más se echa en falta desde que no se nos permite tocarnos es la posibilidad de un abrazo. El otro día quise dar el pésame a alguien y no se me ocurrió otra manera menos transgresora que esta para no quedarme de brazos cruzados frente al dolor de esa persona al recordarle la muerte del ser querido. Al abrazarnos podemos contagiar desde un resfriado, una gripe o el sarampión, hasta el coronavirus. Aún así cuesta aceptar que hay que deshumanizar el consuelo cuando cualquier desconocido te puede rozar la piel desde la mesa contigua en una terraza de bar.