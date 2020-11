Pude constatar la semana pasada que hay que escoger muy bien el foro donde pretende uno lucirse con el relato de cualquier batallita. Era uno de los acostumbrados almuerzos de nuestra Cofradía gastronómico cultural de San Millán de la Cogolla, algo diezmada por la imperante fase de alarma causada por el Covid 19. Acababa de relatar cómo en un reciente viaje a Londres había quedado con mi mujer y una de mis hijas en un restaurante, y con qué excusa disculpé mi tardanza:"es que me he encontrado por la calle con Mr. Bean". Ante la patente incredulidad, cosa no del todo desacostumbrada en mi círculo familiar, aporté la prueba irrefutable de un corto videoclip grabado en mi móvil, donde se me veía en animada charla con el famoso actor Rowan Atkinson, al que acababa de saludar en Leicester Square. Tras abordarle para expresarle mi admiración por sus trabajos, sin olvidar una obra de teatro en cartel, no tuvo el menor reparo en dejarse filmar unos planos conmigo. Muy ufano con mi anécdota, que yo calibraba casi como "una de las que puedas contar a tus nietos", no podía ni imaginar que acababa de abrir un grifo de encuentros de mis contertulios, a cual más cualificado para captar el interés de los mencionados destinatarios.