El poder de la estupidez

"Si la inteligencia es nuestra salvación- reflexionaba hace unos años el filósofo, pedagogo y pensador español José Antonio Marina- la estupidez es nuestra gran amenaza. Por ello merece ser investigada?como el sida". Miles de estúpidos y estúpidas de mayor o menor cuantía se han aliado con el coronavirus aportando dosis letales de ese gran producto tóxico que, en efecto, es la estupidez.

Desde tiempos inmemoriales los sabios descubrieron el valor de las mascarillas para prevenir o frenar los contagios de las pestes que diezmaban la población. Era una muralla de tela o piel que protegía a los humanos. Siempre ha demostrado su efectividad, que además de comprobada por sus resultados es pura aplicación del sentido común. Lo mismo que las cuarentenas.

Negar las evidencias es una actitud irresponsable e insolidaria, además de imbécil. Ya Lenin aconsejaba que la crítica "tiene que limitarse a comparar un hecho no con una idea?sino con otro hecho". Aquellas caceroladas a cara descubierta, confundiendo la valentía con la falta de cerebro, organizadas por VOX contra las restricciones del 'estado de alarma' no fueron inocuas. Como tantas otras idioteces dieron aliento a los 'tontos útiles' que se encaminaron zombis perdidos hacía el risco.

Por su parte, un gran sector de la juventud se cree inmune. "Somos jóvenes", gritan en medio del botellón sin tapabocas. Bien borrachos y pegaditos. También en las terrazas - lo veo todos los días - llegan sin mascarillas y exilian de su comportamiento la distancia de seguridad. Pero no son solo ellos: muchos adultos con músculos pero con poco seso presumen chulos de su ignorancia. Como nos recordaba todos los días Marisol Ayala "la ignorancia es muy atrevida".

El resultado es que la estupidez de una parte está llevando al conjunto otra vez al zaguán del confinamiento. Cierto es que los gobiernos - y el español, y el canario, entre ellos- hacen lo posible por no adoptar por segunda vez la última de las medidas posibles: el cierre de toda actividad, todo el mundo en su casa y la covid en la calle. Eso sería demoledor para todas las sociedades: constituiría una catástrofe al cuadrado con efectos sísmicos para el sistema.

En Canarias, que es lo que nos queda más cerca, el sacrificio dio sus frutos. Se frenaron los contagios, las hospitalizaciones que desbordaban las capacidades médicas y asistenciales? los efectos secundarios permanentes, físicos o psicológicos, y las muertes. Y justo cuando parecía recuperarse la actividad económica con un repunte turístico vuelve a aparecer el fantasma de la tragedia. La amenaza creíble de la ruina. Los países emisores europeos desaconsejan abiertamente a sus nacionales viajar a España. Unos pocos exceptuaban a Canarias de esta advertencia? pero los datos no ayudan al optimismo. El gobierno regional, muy prudentemente, ha dejado de confiar en la responsabilidad comunitaria, en la 'sabiduría social', que en realidad es una consecuencia del instinto de supervivencia en condiciones normales de dos dedos de frente. La prohibición de fumar en espacios abiertos sin guardar la distancia física, la obligatoriedad de la mascarilla como norma general y las severas restricciones de choque al ocio nocturno son pasos en la buena dirección.

Puede que los efectos de los recortes en las plantillas de los guardias y los convenios laborales dificulten la presencia visible de los agentes en las alegres francachelas y allí donde se necesita la disuasión uniformada. Pero estos no son tiempos corrientes. Son excepcionales, y a la excepcionalidad se responde con otra excepcionalidad? pero de signo contrario. Hay que aconsejar, advertir y reprimir. Y exigir a las patronales y sindicatos que dejen la poesía a los poetas.

Lo cierto es que estamos otra vez al borde del precipicio.

Tampoco se puede olvidar el silencio y los traspiés de la oposición, que sigue creyendo que hay una covid de izquierdas y otra de derechas, una monárquica y otra republicana, una separatista y otra constitucionalista. O una de Tafira Alta y otra de Tafira Baja. No sean gilipollas y dejen la pose. No jueguen insensatamente con el futuro de todos. La historia no les absolverá.

Cualquier auditoría seria sobre la gestión de la pandemia en España tendrá que incluir, entre otros, un análisis de la despreciable omisión del 'deber de socorro', boicot y mala fe incluidos, por una parte de la 'clase' política, como diría la 'Dama-Dama' de Cecilia, "de alta cuna pero baja cama".