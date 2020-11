Leonor y el futbolín

Algo he sacado yo de la visita de la Familia Real a la casa museo del pare Serra en Petra y al proyecto socioeducativo de Naüm en Son Roca: me he quedado mucho más tranquila. No podría ser de ninguna manera que la ministra de Educación Isabel Celaá hubiese venido ex profeso a echar dos días en Mallorca para acompañar a los Reyes y a sus hijas en su garbeo estival sin tener los deberes hechos. Es más, imagino a Letizia, una madre preocupada como las demás por el trimestre largo perdido de sus hijas, saludando a la ministra como de un tiempo a esta parte nos saludamos las madres de la clase cuando nos encontramos en la cola de la frutería, sin decirnos ni hola. "¿Qué? ¿Empezarán el 10?" No creo que ni siquiera la mascarilla pudiese tapar la glacial expresión de cabreo de una reina y progenitora que intuyera que la vuelta al cole no está encarrilada, mientras su principal responsable hace bulto protocolario en el recortado veraneo pandémico, por mucho que las competencias estén transferidas. La imprescindible presencialidad de la que habla Celaá no puede significar solamente que ella comparecerá donde haga falta para sumarse al parapeto socialista a la Corona, tras la marcha precipitada de Juan Carlos I.