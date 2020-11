Revive la esperanza demócrata

La esperanza se llama Joseph Robinette Biden, jr. y mañana la Convención Demócrata de Milwaukee confirmará su candidatura a la presidencia de los EEUU, en compañía de Kamala Harris como candidata a la vicepresidencia. Y eso a pesar de que no he visto campaña menos fogosa y de menor nivel mediático que la suya pues parece más preocupado en no meter la pata que en lanzar propuestas electrizantes al electorado, con la esperanza de que mientras tanto Donald Trump se hunda bajo el peso de su nefasta gestión de la pandemia (170.000 muertos hasta ahora) y de los conflictos raciales que parece querer avivar en lugar de apagar. El resto lo hace la recesión que trae el coronavirus con cifras de desempleo como no se veían desde 1929. La ola empuja a Biden y eso es una buena noticia para el mundo.