La baja calidad de las 'fake news'

La ficción no es menos verdadera que la supuesta realidad, con Dario Fo de ejemplo prominente. Farsas providenciales como Aquí no paga nadie o Muerte accidental de un anarquista extraen el núcleo de la Italia de su tiempo. Si el Nobel era un simple fabulador, difícilmente se entiende que fuera procesado hasta cuarenta veces por delitos se opinión. Es decir, se pasó la vida desfilando ante los tribunales de un país occidental, un mentís para quienes se quejan de que el periodismo agresivo no tiene repercusiones.

De hecho, la primera característica del periodismo científico debería consistir en que sus practicantes tuvieran acomodo asegurado en prisión. El consenso de que la verdad deslumbra y es irresistible se contradice con los escasos problemas que conlleva la prensa entomológica, si se la compara por ejemplo con George Orwell, por citar al arquetipo de la convivencia entre periodismo y literatura. El panfleto Rebelión en la granja compendia la raíz, comportamiento y objetivos del comunismo con mayor exactitud que un tomo histórico de mil páginas. Sin embargo, es una fábula humorística. Los inquisidores más exigentes detestarán la conciliación de la sátira irrefrenable de los animales parlantes con el sometimiento a las reglas de la crónica periodística en Homenaje a Cataluña, otra parábola del mismo autor pero ahora desde minuciosos mecanismos realistas.

Desde el adjetivo orwelliano, el periodista inglés se impone no solo a sus escritos, sino también a los códigos periodísticos. Sin embargo, acierta más que una fotografía. En cuanto Trump gana las elecciones a lomos de las fake news, se disparan las ventas de 1984. La conexión es inmediata, salvo que se trata de nuevo de una obra ficticia que debería ser impugnada como resorte para defender la primacía de los datos. A falta de determinar si la realidad se asemeja a la novela de Orwell o la copia, una de las evidencias a menudo ocultadas de los bulos es que pueden tener consecuencias reales. En tal caso se materializan, con la efigie por ejemplo del Donald Trump a quien se pretende exorcizar bajo el manto de invisibilidad que lo considera una invención. Cerrar los ojos para consumar la desaparición de la atrocidad.

El valor subyacente que rescata a Orwell de los bandazos entre realidad y ficción es la common decency que predicó para juzgar por ejemplo la actividad política. La disquisición bizantina sobre si una imputación judicial conlleva una dimisión se resolvería con esta apelación a la decencia. Lo crucial sin embargo es que el novelista imprime un comportamiento, que no es acrítico según se demostró cuando sufrió las sacudidas de una acusación de delator. La información no está confeccionada por un robot, en algún momento hay que confiar en el autor o se derrumba el edificio entero.

La oposición a Trump se ha contagiado de la histeria inherente al presidente estadounidense. Para abominar de las fake news se ha procedido a una exaltación religiosa de los datos, sin advertir que también pueden ser manipulados. La audiencia reclama los hechos que ya se encargará de interpretar, pero en realidad desea historias.

La disyuntiva recuerda a la distinción prehistórica del periodismo, cuando Juan Luis Cebrián diagnosticaba sagaz que "los lectores piden información, pero solo leen la opinión". La reclamación exigente de los datos desnudos corre a cargo de las mismas personas que han convertido a Sapiens de Yuval Noah Harari en el libro más leído del siglo. El profesor israelí basa su descripción de la naturaleza humana en que las historias o narraciones son el tejido que liga a las personas.

El periodismo es una discusión en sesión continua. No importa tanto quien gane como que los púgiles tengan la calidad suficiente para vincular a su entorno social. Es curioso que los denunciantes de ordenanza de las fake news de Trump coincidan, casi milimétricamente, con quienes moldearon cuidadosamente durante décadas una imagen absolutamente falsa de Juan Carlos I. No fue avalada factualmente, sino porque el relato se consideraba conveniente en cuanto elemento de equilibrio. Claro que fingir sorpresa ahora es menos doloroso que admitir una larga sumisión a una narración inventada con buena voluntad.