La crisis y el sector público ( y 3)

El desempeño de las administraciones públicas canarias en la crisis pandémica no está siendo particularmente satisfactorio, salvo en lo que se refiere a la atención sanitaria, y en esta materia es recomendable recordar el sacrificio de médicos, enfermeros, auxiliares y celadores (por cierto: sin un miserable reconocimiento contractual o pecuniario) y la ventura que supuso una oleada moderada de contagios, muy inferior a la de otras ciudades y comunidades autónomas. Lo demás ha sido más bien penoso. El ingreso mínimo vital no ha llegado ni a la mitad de las familias previstas por el propio Ejecutivo regional y de las ayudas de alquiler por covid no se ha repartido una perra. Y no es justo achacar los insoportables retrasos e insuficiencias a la actitud del personal político de la Consejería de Derechos Sociales: Noemí Santana, sus viceconsejeros y directores generales han dedicado al trabajo jornadas de diez, doce o catorce horas diarias, durante muchas semanas, para sacar los expedientes adelante. Lo que falla es una administración ineficiente, unos procedimientos rígidos, estratificados y de exasperante lentitud, una incapacidad manifiesta para enfrentarse a una situación crítica. Es un monstruo burocrático que pretende que la realidad social se adapte a sus ritmos, exigencias e inercias, y no al contrario.

Ayer el mundo contempló extasiado como el presidente de Portugal ayudaba a unos bañistas en apuros en una playa de su país. Pero mejor que mejorar la capacidad natatoria de nuestros políticos estaría profesionalizar la dirección de la dirección de nuestro sector pública - los directores generales debieran ser técnicos de la máxima solvencia de la administración --, reducir el personal político y eventual, eliminar estructuras duplicadas, aumentar la jornada laboral y revisar ciertas escalas salariales en virtud de las cuales un jefe de servicio con tres trienios puede cobrar más que un consejero del Gobierno y marcharse a su casa a las tres de la tarde. También debería posibilitarse que los funcionarios - al menos mientras se prolongue la actual crisis - fueran trasladados a otras áreas y destinos si fuera necesario. Es exactamente lo que hizo Portugal hace una década -Plano de Reduçao e Melhoria da Administraçao Central -- y con excelentes resultados.

La reforma de las administraciones públicas canarias, por supuesto, requiere de algo que no tenemos: unidad política. Los líderes y los partidos siguen comportándose como hace seis meses aunque sepan o sospechen la catástrofe que se nos viene encima: un desempleo superior al 30%, unos ERTE cada día más tambaleantes, unos ingresos fiscales en caída libre, un recorte feroz de los presupuestos de los servicios públicos, dificultades objetivas para mantener abiertos los centros educativos y enfrentarse al aumento de los casos de infectados por el coronavirus. Es imprescindible aprobar unas reformas básicas con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias y llevar a la Cámara un paquete de reformas y cambios legislativos - en materia de contratación, función pública, procedimientos operativos, relaciones interdepartamentales - para su aprobación a la mayor brevedad. Si no es así, si no podemos disponer de unas administraciones públicas capaces de liderar la resistencia institucional y las herramientas para evitar el hambre y la desnutrición, la desigualdad creciente y los estallidos de violencia, estaremos abocados a un sálvese quien pueda de consecuencias impredecibles.