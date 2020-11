De memoria histórica, catatimia y paramnesia

En este artículo parto de conceptos muy concretos, primarios, que se extraen simplemente de observar las definiciones que nos da el Diccionario de nuestra Real Academia Española de la Lengua (RAE). Que, por cierto, otros prefieren denominar Diccionario de la Lengua Española (DEL), quizá para evitar la palabra Real, que no gusta a todos. Pues bien, en el RAE o DEL se dice que "memoria" es la "capacidad de recordar", según una acepción, y en otra se define como "imagen o conjunto de imágenes de hechos o situaciones pasados que quedan en la mente"

Por otro lado, "histórico/a" es un adjetivo que añade al sustantivo "memoria" algún detalle que lo caracteriza. El DEL o RAE lo define como "De la historia o relacionado con esta disciplina"; una segunda acepción designa que "[el acontecimiento o persona] ha ocurrido o existido realmente" y en tercera definición añade que "[el acontecimiento] tiene la suficiente importancia y trascendencia como para formar parte de la historia".

"Catatimia" es una palabra que se usa en psicología y psiquiatría para indicar que la memoria, la ideación, la conducta, etcétera, se distorsionan de una manera patológica por las emociones, los deseos y afectos, para derivarse fuera de normalidad, conformando una enfermiza función psíquica. En el caso de la memoria, la catatimia distorsiona los hechos ocurridos y vienen a recordarse no como realmente sucedieron, sino con los cambios subjetivos emocionales que la persona añade; es lo que también en psicología se entiende como "paramnesia", distorsión de la memoria que hace cambiar la concepción de los hechos y darles otro significado. Con ella el sujeto tiene falsos recuerdos, que sustituyen a los hechos reales, los cuales no quiere y no puede recordar inconscientemente.

Me parece que mucho de todo esto se hace presente en el sustrato de los acontecimientos actuales de la Memoria Histórica, incluso me atrevo a decir que esa paramnesia o catatimia acaba haciendo de la memoria histórica una auténtica "desmemoria" histórica.