Por lo visto, ha sido necesario, ver con determinación la forma de la muerte, para asimilar que la vida deja en la memoria muchas cosas y no las arrastra a un olvido permanente. No, de nada sirve agrupar nuestras acciones en palabras duraderas. Sí, las mismas que afirman la contradicción de muchos vocablos. A veces es necesario romper la continuidad y empezar de cero...