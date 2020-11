Una amenaza para la cordura

En Mozambique, la gente tiene una forma particular de quejarse cuando está sufriendo. Alguien que tiene dolor dice: "Estoy sintiendo mi cuerpo". Su cuerpo les habla y alerta del hecho de que se halla en disonancia con el mundo. El estado de salud de uno no está determinado tanto por las hormonas como por las armonías. Estas armonías se crean a través de transacciones entre el mundo de los vivos y los muertos, cuenta el reportaje. El cuerpo humano no se limita a su propia piel, existimos dentro y fuera de nuestros límites corporales. Distrae y sirve de algo enterarse de estos viajes entre la vida y la muerte por el escritor Mia Couto cuando se disparan otra vez las alarmas médicas de la pandemia y "el quién" identificable del virus es de nuevo, más allá de nuestros cuerpos, una amenaza para nuestras mentes, afectando a la cordura. Si una vacuna o algo no lo remedia acabaremos volviéndonos locos.