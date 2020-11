Hoy se me antoja escribir sobre otro tipo de asintomáticos; los "asintomáticos emocionales". Los definiría como aquellas personas que no expresan lo que sienten; aquellas personas que no dejan entrever síntoma alguno de miedo, alegría, tristeza, ira, confusión,? Aquellas personas que casi se muestran indiferentes ante todo lo que ocurre a su alrededor. Aquellos individuos que contemplan la realidad permaneciendo impasibles. Como decía mi abuela, aquellos que al parecer "ni sienten, ni padecen".

Es cierto que, en muchas ocasiones, resulta incómoda la persona temperamental y vehemente; aquella persona que se muestra reactiva ante una realidad personal que no entiende o ante las injusticias sociales. Aquella persona que puede incluso originar conflictos por establecer límites o intentar cambiar lo que no es de su agrado. Sin embargo, pienso que resultan más peligrosos aquellos que parecen no transitar por las emociones; miles de personas que circulan con el piloto automático mostrándose espectadores de lo más conformistas. Personas que hablan de cifras de muertos sin que se mueva un solo músculo de su cara o que se mantienen imperturbables ante calamidades cercanas a su entorno. En definitiva, personas que no muestran sentimiento alguno y probablemente adolecen de compasión. Como observadora compulsiva, pienso que este tipo de individuos se propaga de forma escandalosa. El gesticular con energía, el dialogar apasionadamente sobre alguna cuestión, el posicionarse ante un tema polémico, parece quedar relegado tan solo a asuntos como la política o el fútbol.

Como siempre echo la mirada atrás y busco respuestas para comprender esta actitud apática y "pasota" que se contagia sobre todo entre los jóvenes. Es muy probable que buena parte de la responsabilidad recaiga nuevamente en los valores trasmitidos por las familias. Esta educación aún arcaica que menosprecia la vulnerabilidad y los estados de ánimo que no se ajusten a los cánones establecidos. Estas familias que, sin saberlo, coartan continuamente la "libertad de sentir" de sus hijos y, sin quererlo, los transforman en algo parecido a pequeños robots. Actitudes que se repiten en multitud de hogares y me resultan de lo más preocupantes: niños de 3 años pegados a una tablet, niños de 6 años a los que no se les permite llorar o quejarse porque según sus padres son "niños mayores", niños de primaria con "montañas" de juguetes electrónicos y por consiguiente, adolescentes con una dificultad de comunicación importante. Menores todos ellos que han vivido anestesiados para que no "dieran la lata", ahora han crecido y se muestran como adultos insensibles. Adultos que buscan su dosis diaria de anestesia en las redes sociales, la tele, el móvil o cualquier otra adicción? adultos convertidos en "asintomáticos emocionales".

Podemos "despertar" y despojarnos de este patrón buscando momentos de interacción con los otros. Momentos compartidos de calidad; una comida donde contar nuestras confidencias, una buena charla donde exponer nuestras opiniones, echar una mano a un amigo, reír o llorar juntos? momentos maravillosos que sin duda nos nutren y resultan irremplazables. Sin embargo pasa nuestra vida sin percatarnos de que no somos protagonistas de ella. La mayor parte del tiempo seguimos atrapados al otro lado de la pantalla? suspirando por vivir la vida de otros.