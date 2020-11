Me asombra el asombro de la gente ante la manifa de anteayer en varias ciudades españolas, incluyendo Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma, en las que miles de personas protestaron contra lo que consideran una campaña de intoxicación política: la pandemia de covid-19 que ha causado docenas de millones de contagiados y 780.000 muertos en todo el planeta. Negar que algo esté ocurriendo es uno de los mecanismos más habituales para superar el miedo. Y relacionarlo con algunas de nuestras fantasías es muy útil para anestesiarlo del todo. Lo transformas en algo odioso pero que, como no existe, no debe provocar ningún miedo. No niego que no existan negacionistas puros, pero en la mayoría de los casos la gente que protestaba cree y no cree en la expansión de una pandemia y en la existencia de la pandemia misma. Es un procedimiento de enajenación mental más complejo de lo que parece. Todos sostenemos creencias contra toda evidencia. A saber:

1) Los que creen que el CD Tenerife subirá a Primera División la próxima temporada.

2) Los que creen que no hay tierra como la mía ni raza como mi raza.

3) Los que cree que vergel, de belleza sin par, son nuestras Islas Canarias que hacen despierto soñar, y no al contrario.

4) Los que creen que Regent Street apenas se diferencia de la calle del Castillo (o de Triana) al mediodía de un sábado.

5) Los que creen que como se come en un guachinche, como en ningún sitio.

6) Los que creen que gracias a los esfuerzos del Gobierno de Pedro Sánchez nadie se está quedando atrás.

7) Los que creen que el objetivo final de Pedro Sánchez es destruir la monarquía, despedazar a España y reinar en los infiernos para siempre jamás sin convocar nunca más elecciones.

8) Los que creen que el pan, si es de Los Compadres, es bueno.

9) Los que creen que Patricia Hernández es de izquierdas.

10) Los que creen que José Bermúdez es de mediana estatura.

11) Los que creen que si sueltan a Augusto Hidalgo es Escaleritas sabe regresar solo al ayuntamiento.

12) Los que creen firmemente que un día se sacarán el cupón ganador de Euromillones.

13) Los que creen que, tomadas con la debida moderación, las papas locas con carne cochino y guasacaca no engordan.

14) Los que creen que les pagan un sueldo justo porque peor sería estar en el desempleo.

15) Los que creen que jamás ha hecho tanto calor en verano.

16) Los que creen que el cambio climático es un invento de los comunistas, judíos y jipes.

17) Los que creen que antes no había homosexuales y lesbianas y la gente sabía bailar y respetar y viceversa.

18) Los que creen que toda mujer, si es feminista, es una exagerada, una resentida o muy fea.

19) Los que creen que después de morirse seguiremos misteriosamente vivos.

20) Los que creen que sus creencias son razonables.