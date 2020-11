La estupidez, y perdónenme, es el virus más extendido que existe, ni el tapabocas logra contenerlo pese a su uso continuado, porque el problema está más adentro, en aquella parte que no se ve, aunque se intuya. Sin embargo, los estúpidos, y perdónenme de nuevo, hacen las cosas por un motivo, si bien los demás lo ignoramos. Lo ha reconocido el doctor Graham Sotkes en un libro delicioso y oportuno, cuyo título, Y la música sigue sonando (2008), no revela el contenido real de la obra. El británico expone que los dementes hacen lo que hacen con un sentido, extraño desde luego, pero sólo para el resto. El bueno de Stokes, psiquiatra atento a lo humano, indaga en la historia personal de sus pacientes, en el porqué de esto o de aquello, dejando bastante claro que las demencias son una enfermedad, pero que, tras ellas, siempre hay una persona que lucha por seguir siendo la de antes. La lección del doctor es importante para cualquier época, pero, quién lo duda, en estos días lo es aún más. A mí la lectura del libro de Stokes me ha hecho entender muchas cosas aparentemente incomprensibles, sobre todo, las que rozan con la locura. Uno de estos momentos que te hacen sospechar del equilibrio mental del individuo que lo protagoniza tuvo lugar en Alicante, cuando alguien paró una solemne sesión de la corporación municipal, y con la expresa intención de señalar un supuesto "micromachismo", argumentó que el aire acondicionado alentaba la desigualdad de género. Visto así, y como apuntara el doctor Stokes, el motivo de la intervención de Vanessa Romero, edila de Unidas Podemos, sólo lo conocía ella, y de ahí que el alcalde, sorprendido en su buena fe, preguntara por si era una broma lo expuesto por la podemita. Lejos de desdecirse, ofreció lo que entendía como una de las verdades del barquero. En esto, como en tantas otras facetas, el desequilibrado cree mantener un perfil perfectamente racional. En sí, el que los demás no logren captar el eau essentielle de sus razones, refuerza su particular convencimiento de encontrarse en posesión de la certeza absoluta. Sólo hay una diferencia, una fundamental, entre el que enferma de demencia y el que conscientemente sale a su encuentro. En el primer caso, el pronóstico suele ser esperanzador, mientras que, en el segundo, la demencia parece regodearse en el individuo. Alarma que en la política haya este tipo de sujetos y apena que, en su delirio, arrastren a sus representados. Guste o no, la cura pasa por recobrar la rutina diaria, recuperar aquellos pequeños gestos que nos reconcilian con nosotros mismos. Muchos lo llamamos dignidad; otros, por el contrario, amor propio. Sea lo que sea, lo cierto es que la señora Romero debería acudir a la consulta de un especialista.