Se acelera el peligro

Estamos acercándonos cada día a una situación similar -- infectados, hospitalizados, contagiosidad - a la que vivió Canarias en los días previos al confinamiento decretado por el Gobierno central. Y la curva no deja de crecer y las noticias de asombrarnos: la última, ese centenar largo de contagiados en una discoteca la pasada semana. Como no hay control en puertos y aeropuertos no tenemos ni idea de lo que viene de la Península o de Alemania. Como hay tormentas perfectas, supongo que también existen oligofrenias perfectas, que son mucho más peligrosas. Discuto con varios compañeros periodistas que intentan encontrar lo que debe decirse a los jóvenes y adolescentes para que cumplan los protocolos y al menos usen mascarilla. Escucho con escepticismo. Los adolescentes y los jóvenes saben muy bien que vivimos en una pandemia. Pero también saben que los menores de 25 años se infectan menor y, por lo general, con menor virulencia. No les falta información: simplemente no la tienen toda y su sintaxis es hormonal. Es imposible convencen a los quinceañeros de que no son inmortales. Para conseguirlo tiene que ver muerte, agonías, despojamiento, crueldad y miseria. Mi padre, un niño de la Guerra Civil, no ignoraba a sus diez años que podía morir en cualquier momento. Los chicos y chicas actuales no han disfrutado esa experiencia. Y las hormonas hacen el resto.

Imagino que una buena campaña no causa daño a nadie. Pero ya no estamos en momento de campañas, sino de la imposición inteligente y firme de unas normas básicas de comportamiento sanitario. Si la situación no mejora o se contiene en una semana, y el ocio nocturno legal en la práctica se ha prohibido, no se me antoja disparatado una propuesta para establecer un límite horario en cualquier actividad nocturna en la vía pública. Pero si la situación continúa descontrolándose los brotes se generalizarán y coincidirán con el comienzo del curso escolar y con la campaña de la gripe. Es vergonzoso e intolerable que cuando faltan dos semanas para abrir las aulas solo se cuente con un protocolo sanitario. Que a estas alturas no esté resuelto, por ejemplo, que si un pibe o una piba se contagian uno de sus padres pueda acogerse a una baja laboral conservando, como es obvio, su puesto de trabajo. A los menores, ¿podrán recogerles los abuelos? Si la transmisión del virus es por aerosoles, ¿por qué no se han habilitado, sobre la colaboración de centros, ayuntamientos y Consejería de Educación, canchas, polideportivos y parques para impartir clases, como se ha hecho en Italia, en Australia o en Nueva Zelanda? No entiendo nada. No entiendo cómo toda una sociedad -y no solo su élite política - no está dispuesta a luchar, innovar, proponer o arriesgar para encararse a una crisis de esta magnitud y que nos amenaza como individuos y como colectivo. Quince días y, salvo ese protocolo sanitario básico, no sabemos nada, y es muy difícil enterarse -al menos de momento - de las novedades - infraestructuras, servicios, grupos de apoyo, contratación de personal, matices curriculares o adaptaciones al tradicional calendario docente - en nuestros centros docentes. Y es absolutamente primordial conservar la enseñanza personal y personalizada: la escuela no solo imparte conocimiento, sino que resulta el espacio privilegiado de la socialización secundaria de los individuos.