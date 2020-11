Embozo y bozal

Después de ser "El encerrado forzoso" y "El liberado a medias", el embozado forzoso podría haber emulado al caballero del antifaz y hacerse llamar "El hombre del embozo", o tal vez al pistolero enmascarado y haberse llamado "El hombre enmascarillado" o "el hombre embozado" o, tal vez, podría haber recurrido a un nombre propio de nueva creación como "¿Meconocesmascarilla?", "Delamascarillahastaelmoño" o "Noaguantomasestasituacionenmascarillada".

Al embozado forzoso le ha gustado más la denominación de "El embozado forzoso". En primer lugar, porque embozado es lo que es, pues embozar significa, según el DRAE, "cubrir el rostro por la parte inferior hasta las narices o los ojos", y él lleva, efectivamente, su rostro cubierto por la parte inferior hasta las narices, que a su vez están bajo el embozo que, según el DRAE, no es otra cosa que una "prenda de vestir, o parte de ella, con que se cubre el rostro". Así que el embozado forzoso es sin lugar a dudas un embozado, y también, sin lugar a dudas, forzoso, porque el embozado forzoso viste el embozo, no por gusto, sino obligado por la fuerza de la ley.

Hace unos días el embozado forzoso vio en la televisión unas pancartas con lemas diversos contra el bozal: "el bozal para los perros", "queremos libertad, no queremos bozal", "bozal a la basura". Los negacionistas conspiranoicos agitaban esas pancartas al aire en una concentración que hicieron en la Plaza de Colón de Madrid. Al embozado forzoso le dio pena ver aquella masa humana enfervorecida en un pintoresco cóctel de ideas y de soflamas que no tenían ni ton ni son ni guardaban respeto alguno al razonamiento mesurado. No obstante, al embozado forzoso le dio aún más pena que vincularan el uso obligatorio de mascarilla con el bozal, en lugar de con el embozo, pues a él le cuesta muchísimo ponerse esa mascarilla sin maldecir por lo bajo y, por eso mismo, para atenuar su rabia, piensa en ella más como un embozo que como un bozal, más como una prenda para cubrir el rostro que como un "dispositivo que se pone a ciertos animales, preferentemente a los perros, en el hocico para que no muerdan", que es como el DRAE define bozal.

Así que, el embozado forzoso es eso, un embozado forzoso, un hombre que, forzado por la ley, con disgusto se pone una prenda de vestir que detesta, como se pondría un frac o un esmoquin para bajar a la playa o unos zapatos de charol para hacer surf. Los negacionistas conspiranoicos deberían haberse puesto en esa manifestación un embozo, aunque tal vez el bozal que decían llevar no les quedara tan mal. El embozado forzoso no está contra la libertad de expresión sino contra la bobería. Se ha acalorado en este día caluroso. Se emboza el embozo a la fuerza y sale a la calle un rato. Entiende que la medida es necesaria. No obstante, volverá pronto a casa. Embozado no disfruta como le gustaría disfrutar de la bella estampa del sol que se pone en el mar tras el arrecife.