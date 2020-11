LA PROVINCIA del viernes 21 de agosto de agosto de 1970 se hacía eco en su primera página de una escena brutal, tomada en el transcurso de una manifestación en San Francisco, en Estados Unidos. Un policía agarra por el pelo de un muchacho mientras le golpea en la boca con una porra. No importan las razones de la violencia de unos o de otros. Lo que importa es el fruto de la violencia. éste, el de unhombre contra un hombre. Es preciso empeño y garra para mejorar el mundo. Pero de este modo no. Así no se llega a ninguna parte.