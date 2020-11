Los terraplanistas educativos

Por lo visto hay algunas familias que se plantean no llevar a los niños al colegio el mes que viene, por miedo al contagio. Puede ser, aunque yo no conozco ninguna. Todo lo contrario. Estoy rodeada de gente deseosa de que, con plenas garantías sanitarias, sus hijos retomen su educación, su vida social y una rutina exenta de miedo después de meses de aburrimiento y tribulaciones. A esas familias que barajan no empezar el curso, si es que existen, se les está dando cumplido altavoz. Espero que esas familias no se agrupen y astutamente monten una asociación que defienda la enseñanza en casa, para conseguir una repercusión social similar a la lograda por los magufos antimascarillas, los del complot para implantarnos un chip a través de las vacunas y los que sostienen que el virus es un invento de la CIA. Porque a los alternativos de cualquier tema les empiezas dando un titular, luego les recibes en audiencia para estudiar sus propuestas y acabas pagando con dinero público un concierto para la plataforma informática que necesitan. Y digo yo que una opción como la de escolarizar a los niños online ni se tomará en consideración si no se produce un confinamiento de toda la población. No estamos en ese escenario, sino trabajando activamente para que septiembre llegue con su tradicional vuelta al cole que no será voluntaria, sino obligatoria como marca la ley. Porque hace muy poco tiempo, a los padres que propiciaban el absentismo no se les daba precisamente un premio.