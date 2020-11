La vuelta al cole: una oportunidad perdida

Hay un gremio profesional, el profesorado, que junto a las familias estamos muy preocupados por lo que sucederá a partir de la apertura de los centros. Y no es por la mascarilla, porque no creo que ese sea el mayor de los problemas, ojalá y todo se solucionase con la mascarilla. Por eso no voy a hablarles de las medidas sanitarias, ni de los protocolos anticovid ni de la necesidad de la presencia de la enfermería en los centros educativos.

Desde la Plataforma Multidisciplinar Educacovid formada por docentes y sanitarios canarios, ante el posible escenario que se nos presentaba para comenzar el nuevo curso escolar 2020-2021, en el mes de mayo y después de analizar profundamente desde los ámbitos educativo y sanitario una respuesta educativa para el alumnado que integra la Comunidad Autónoma de Canarias, llegamos a la conclusión de que, teníamos que aprovechar las TIC (tecnologías de la Información y la Comunicación) para no quedarnos con la boca abierta.

No hay que ser adivino para darse cuenta de que, si las cosas continúan tal y como están, a los pocos días del comienzo del curso, los centros van a ir cerrando por contagios masivos. Esto no va a suponer que se cierren todos los centros de Canarias sino aquel en el que se produzca el brote. ¿Y después qué? ¿Qué vamos a hacer los docentes, el alumnado y las familias? Pues desgraciadamente lo que hicimos en el mes de marzo, cada uno lo que pueda. Porque no ha habido un Plan de Alfabetización TIC para el profesorado, para el alumnado y para las familias, no hay una plataforma alternativa a la Evagd, que nos dejó tirados en la cuneta a más de uno, no se ha mejorado la conectividad de los centros y de los barrios más "desconectados" y sobre todo, no se ha dotado a los centros de herramientas TIC para que nuestro alumnado pueda tener "algo" con lo que pueda trabajar y no esperar a que su madre le preste el móvil para descargar las tareas, con suerte si tiene wifi, porque si no se queda en la estacada. Se ha perdido un tiempo magnífico para planificar en cada centro un plan efectivo, partiendo de las necesidades detectadas durante el confinamiento (tanto por las familias, alumnado y profesorado). Formación TIC a nivel usuario pero también a un escalón más alto: creación de contenidos digitales.

Hemos perdido cinco preciosos meses para prepararnos para este comienzo de curso, atípico, pero que se preveía cómo iba a ser. Ya lo apuntábamos muchos docentes que si no nos "preparábamos" a todos los niveles, podríamos hacer un ridículo espantoso y al poco de abrir tener que cerrar. Lo de evitar los contagios y así el cierre se me antoja harto complicado, porque ni sabemos si los alumnos van a llevar mascarilla dentro de clase, si va a haber distancia de seguridad o si se van a reducir las ratios. Y no digamos nada del grupo burbuja, un invento caduco sin ponerse en marcha porque la burbuja se rompe desde el momento que el alumno sale de su casa y va con sus hermanos y compañeros de colegio en el transporte público y esperan en recogida temprana para entrar a clase. Esto por ponerles algún ejemplo.

Y ya que no hay disminución de ratios en Primaria, ni contratación de más profesorado, igual era un buen momento para la implementación de la modalidad de enseñanza semipresencial. Pero para ello es necesario inversión. Inversión en varios aspectos, no solo en tecnología y poder superar la brecha digital y social que hay en Canarias, sino que el rol del estudiante se adapte a un modelo de enseñanza - aprendizaje en el que, el uso de las TIC fuera habitual, como lo fue durante el último trimestre del curso pasado.

Independientemente de que nuestros centros vuelvan a ser confinados o no, debemos estar preparados para situaciones adversas. Por lo tanto, deberíamos tener como alternativa una modalidad de enseñanza normalizada utilizando las TIC y que nos sirviera para crecer de manera autónoma y autoeficiente a la hora de hacer partícipe y responsable al estudiante en su proceso de aprendizaje individual.