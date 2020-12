¡Mira qué es jocosa la ignorancia!

Hay cosas que hay que forzarlas; sí, junto a la complacencia de escribir está el paseo por la vida cotidiana; la misma que en sí ya es texto de gran valor. Dicho lo dicho (sonrío) dejo el pensamiento sin coser, por si alguien quiere subirle el dobladillo.

Hace pocos días, junto al frenético mundo de la confusión, pude ver la forma más marginal que tiene la ignorancia de expresarse. La verdad sea dicha (sonrío) creo, que en su conciencia personal, no son conscientes de la miseria que arrastran. Estaban despotricando sobre lo de siempre: la política. Su forma de hablar era tan "determinada" que para poner a caldo a Fernando Simón no dudaron en tirar de faltas de ortografía. Qué armonía, la verdad, de opiniones. Entre las b y las v, los "dijon" y "trajon" y los miles de puntos suspensivos al final de cada frase, al instante me di cuenta que estaba ante eruditos.

Ya lo he dicho alguna vez: todas las opiniones son respetables, pero no todas tienen el mismo valor. Me reafirmo. Dijo Góngora: "Demás, que honra me ha causado hacerme oscuro a los ignorantes, que esa es la distinción de los hombres doctos, hablar de manera que a ellos les parezca griego, pues no se han de dar las piedras preciosas a los animales de cerda".