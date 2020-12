Dando pasitos, la medicina privada ha sentado sus reales en el sistema sanitario público como dueña y señora. Lo que llegó como muleta de la sanidad pública canaria se ha convertido en la finca más rentable de los médicos. Hace dos décadas que la privada decidió hacer amistades con la publica así que hoy es normal ver a especialistas de la pública en la privada repartiendo el negocio sin que nadie vigile la Ley de Incompatibilidades. Hubo años que la Consejería de Sanidad vigilaba las incompatibilidades por una razón tan sencilla como que los especialistas, cirujanos, traumatólogos, vascular, neurólogos, etc., con la excusa de aliviar largas listas de espera en los hospitales desviaban a pacientes "de toda la vida" a sus consultas privadas o consultas de amigos, supongo que con una compensación. Escribir de sanidad en Canarias es tropezar con los mismos nombres o descendientes y florecientes imperios. Nos hemos acostumbrado a atenciones médicas a golpe de talón. Ya normalizamos que ir a especialistas, de los que hay escasos, cueste un riñón si ese mismo especialista te atiende en la privada. Voy más allá. Los dueños del cotarro blanco con toda desfachatez te cobran 250 euros por una consulta y un breve informe. De cuanto conozco del mundo sanitario hay algo que es buena excusa para hacerse de oro a costa de los enfermos asustados, los seguros sanitarios, otro chollo que debían revisar con paciencia quienes pagan dinerales mensuales y no tienen derecho a casi nada. A quejarse. Sigo. La inmoralidad de la privada alcanza cotas de campeonato. Vean. Días antes de la consulta te llaman para "avisar que el médico no cobra con tarjeta". En efectivo. Eso para que no figure el pago y sortear a Hacienda. No es cobrar en negro pero se parece. Muchos pacientes no piden factura, gran error. Ni Hacienda ni la administración sanitaria mueve un dedo para inspeccionar las consultas médicas privadas. Somos una mina.