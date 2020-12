Mientras el PP prosigue baboso con el discurso de demonizar el pacto de los socialistas con los desinquietos de Podemos, la plana mayor de los empresarios de este país se sienta a oír una conferencia autorreferencial de Pedro Sánchez, donde el presidente con más suerte del PSOE les pide un cheque de confianza para que mantengan el brío económico. Casado no acaba de entender que su oposición no tiene nada que hacer contra una realidad excitante: el Gobierno los tiene a todos, sin excepción, acogidos en su seno, expectantes ante sus ERTE, las derramas europeas, las bonificaciones de impuestos, los planes de inversión... Por ello resulta hasta cómico que la fontanería de Moncloa se haya empleado a fondo para conseguir un efecto radiante para el jefe del Ejecutivo. Hasta con un megáfono y unos macetones en cada esquina hubiese conseguido el embobamiento de la oligarquía empresarial y financiera. No tienen más remedio ante el derrumbe del balance de sus compañías, necesitadas de subsidio público por vía intravenosa. No suena ético, por supuesto, pero los estrategas políticos aprovechan hasta la última hilacha de la alfombra, y los periodistas debemos estar ahí para apuntarlo. Me refiero otra vez al tatuaje de hombre con fortuna que lleva en su pecho Sánchez. La pandemia ha hecho que su pacto, atacado por sus propios barones, denostado por el Ibex, mirado con desconfianza por los mercados internacionales y demasiado agitado para Bruselas, sea aceptado por los grandes poderes del país, a los que, evidentemente, dio el pasado lunes un plus de sosiego en Casa de América. Los populares, ante esta tesitura, no tienen nada que hacer, sólo aguantar lo que resta de legislatura, y huir como alma que lleva al diablo de la moción de censura de Abascal. El presidente no necesita acudir a los despachos de caoba, con Picassos en la pared, para dorarle la píldora a los archimillonarios, antes temerosos del aventurerismo de Iglesias y sus llamamientos para una subida de impuesto a los magnates. Se podrá permitir todas las tensiones que quiera con su socio. En su cita de la rentrée hasta podía haber sido impuntual, y allí hubiese seguido la plana mayor esperándole, ansiosa por sus palabras, histérica por escuchar su oráculo sobre la salida de la crisis y domados como caballos salvajes. ¿Una puesta en escena muy estudiada? Hubiese valido cualquiera, hasta con una decoración de cartón piedra. Más bien hicieron el despliegue para no herir sentimientos.