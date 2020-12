La mirada de Cristóbal García

Creo que Cristóbal encajó singularmente bien en EFE, precisamente, por las características de su mirada fotográfica, en la que, como ocurre con los fotoperiodistas más interesantes, la imagen que nos ofrece pertenece siempre al dominio de los hechos, no al de los símbolos. Cuando Cristóbal fotografiaba a un diputado -Román Rodríguez - bostezando, con un móvil en una mano y un abanico desplegado en la otra, por ejemplo, no está registrando ni proyectando una lectura simbólica, sino rescatando un instante para la fugaz eternidad de lo actual. Es la imagen la que habla, no el fotógrafo, y aprender a estarse callado, a dejar que la imagen ocupe su discurso solo consigo misma, es un rasgo de profesionalidad depurada. Cristóbal sabía como pocos fotoperiodistas isleños que las imágenes no son suyas, sino un extraño material que pasaba por él y que terminaba por materializarse en las páginas de periódicos y revistas.

Hay que servir a la verdad y no manipular para alcanzar lo verdadero, no hay que mejorar la peculiaridad de una imagen sino respetar su identidad, su origen, su prístina fugacidad. Eso no significa que no exista una apropiación de la imagen fotográfica por el fotógrafo. Pero se la apropia para entregársela a todos. Tampoco significa que el fotógrafo se limite a reproducir mecánicamente la realidad a través de un aparato y un conjunto de técnicas compositivas. Incluso el fotógrafo periodista sabe que lo suyo consiste en saquear la realidad y preservarla a la vez. Hay fotos de Cristóbal García singularmente bellas, porque fotografiaban algo hermoso, pero también por la hermosura que él había descubierto en un instante irrepetible de movimientos, de luz, simetría y color. Una mirada educada por sí misma, foto a foto y carrete a carrete, en respetar la realidad como máxima expresión de lo imaginario.

Cristóbal era un vacilador. Le gustaba la broma, la guachafita y la ironía y, sin embargo, yo siempre detecté una tristeza íntima. Fotografiando aprendía a ver. Bromeando aprendía a sobrevivir, pero no siempre escapaba de la mala leche y, lo que es peor, de una melancolía silenciosa. Ahora ha muerto y su desaparición empobrecerá el fotoperiodismo canario, ya tan maltratado, desde siempre tan menospreciado y rara vez entendido como un oficio de primera necesidad en el ecosistema cultural de una sociedad moderna.