Quiero, con este artículo de opinión, rendir homenaje a tantos locos pioneros que, en contra de "vientos huracanados", pese a la oposición y la falta de colaboración de la Iglesia católica española, logramos llegar a miles de hogares canarios, a cientos de instituciones sin animo de lucro, para que, con la solidaridad de todos y la lucha contra el despilfarro de alimentos, mitigar el hambre de los desterrados hijos de Eva.

El concepto de Banco de los Alimentos nace en Phoenix, Arizona (EE UU) en 1966 de la mano de John van Engel. Casi veinte años después, en 1984, el proyecto se introduce en Europa a través del Banco de Alimentos de París. Al cabo de tres años, en 1987, se funda el primer Banco de los Alimentos en España con sede en Barcelona, bajo el nombre Fundació Benèfica Banc dels Aliments presidida por el ilustre catalán y amigo Federico Riera y Marsá que en paz descanse. El Banc dels Aliments, representa, pues, una institución pionera en el ámbito estatal.

Van Engel fue un visionario al observar cómo los indigentes rebuscaban en los contenedores de basura de las grandes superficies y el despilfarro de alimentos que, estando en buenas condiciones para el consumo, se desechaba por algún pequeño defecto en su envase. Concibió la idea de acumular esos excedentes alimentarios en grandes almacenes y su posterior entrega a los más necesitados de su entorno.

Posteriormente al Banc dels Aliements de Catalunya, se estableció la Fundación Banco de Alimentos de Alicante, presidida por el buen amigo Jaime Gómez Mejías y poco después en setiembre de 1994 se inauguraba el primer Banco de Alimentos de Canarias, en aquella época y en el transcurso de 4 años se entregaron en la provincia de Tenerife más de 150.000 toneladas de alimentos.

En el año 1.996 y promovido por el Banco de Alimentos de Canarias, apoyado por los bancos de alimentos de Cataluña, Alicante, Galicia, Zaragoza y Sevilla se instauró la Federación Española de Bancos de Alimentos presidida por Federico Riera y Marsá, en representación del Banc dels Aliments de Cataluña, vicepresidente primero Jaime Gómez Mejías del Banco de Alimentos de Alicante y Joaquín Hernández, como vicepresidente segundo, del Banco de Alimentos de Canarias. A su vez la Federación fue inscrita en la Federación Europea de Bancos de Alimentos, la cuestión primordial era unir esfuerzos y criterios para conseguir más y mejores alimentos que repartir a las instituciones de carácter benéfico que lo solicitasen e incluso la recogida de excedentes de la Unión Europea.

Quizás en aquella época teníamos algo de visionarios, pero pocos podíamos pensar que la crisis que estábamos viviendo en aquellos instantes (8.000.000 de personas debajo del umbral de la pobreza en los años 90 al 98 en España) se multiplicaría al 100% llegado el primer decenio del siglo XXI, era impensable e increíble. Apostábamos por erradicar la pobreza no sólo la residual de Europa, también la de África y Sudamérica.

Todos tenemos la obligación de apoyar a los Bancos de Alimentos, que a su vez son un soporte logístico para Caritas Diocesana y tantas otras ONG que solidariamente luchan contra la pobreza. Me consta del buen hacer de las personas que integran los Bancos de Alimentos en todo el territorio español. La labor social de estas personas es encomiable y no premiable, todo lo hacen con una entrega absoluta y desinteresada a favor del más desprotegido por una sociedad cada día más injusta, por una política social de lo más absurdo e incoherente que podremos vivir. Hoy, mañana y pasado, siempre que podamos y allí donde encontremos una cesta de recogida de los Bancos de Alimentos de España, pongamos nuestro pequeño granito de arena en forma de un kilo de arroz o de judías, garbanzos, etc.

En los tiempos que corren nadie está a salvo de la exclusión social, más de 20 millones de españoles se encuentran bajo el umbral de la pobreza, de los que más de 12 millones son mayores de edad y niños. No me importa que haya ricos, lo que me importa es el mal reparto de la riqueza, el despilfarro de tanto carroñero y parásito que vive a costillas y a expensas de esa multitud que hoy pide solamente un plato de comida al día para poder vivir. Tu ayuda es fundamental para paliar tanta miseria, tanto horror, colabora con los Bancos de Alimentos de España.

Joaquín Hernández. Ex presidente del Banco de Alimentos de Canarias, Ex Vicepresidente 2º promotor - fundador de la Federación Banco de Alimentos de España, Ex vocal de la Federación Europea de Bancos de Alimentos, Promotor - fundador