El camarón que se duerme y el método científico

El refrán canario, y me imagino que también de otros sitios donde haya mar, de que "camarón que se duerme se lo lleva la corriente" tiene mucho que ver con el método científico de prueba y error que está practicando el presidente regional Ángel Víctor Torres. No hay que tener miedo a no atinar a la primera, porque las circunstancias, mientras la Tierra gire, siempre están en movimiento. Y en todo, en la vida y en las distintas actividades, la política, la economía, la religión, el derecho? al final mandan las situaciones y contextos. Siempre me ha gustado una frase de De Gaulle: "El carácter es la virtud de los tiempos difíciles".