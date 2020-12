No es el embozado forzoso hombre de llevar la contraria por el mero hecho de llevar la contraria, tampoco es hombre de discursos radicales, de esos que prenden como mecha en la derecha, en la izquierda, en los nacionalistas de la diestra y de la siniestra y en los negacionistas conspiranoicos. Tampoco es el embozado forzoso un adalid incondicional de la contracultura ni de los que creen que todo lo que se ha hecho está mal. No obstante, piensa que el Covid19 y la crisis del turismo deben servir para para no ceder a soluciones fáciles e inmediatas que sólo son huidas hacia adelante; hay que pararse y pensar sobre el futuro con tino, mesura y mentalidad alternativa, adelantarse a los retos de la crisis ecológica que está ya presente, enfrentarse a los fallos sistémicos del capitalismo y atenuar sus consecuencias.

¿Turismo o nada? El embozado forzoso piensa que no se puede cortar por lo sano, que, aunque le gustaría volar por los aires unos cuantos hoteles de Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife y Gran Canaria, a estas alturas es imposible extirpar de las Islas la implantación de un modelo turístico demencial, urbanísticamente deplorable, ecológicamente desastroso y económicamente inestable. Quiérase o no, el turismo de masas y de sol y playa está ahí, y, quiérase o no, del turismo depende el bienestar de muchas familias y, en consecuencia, es imprescindible cuidarlo con mimo. No obstante, lo que sí se puede hacer es aprovechar la crisis para reestructurarlo y estabilizarlo, que no crezca, que se quede quietito, y después, incluso, planificadamente, podría reducirse, poco a poco, de manera que en unos años el turismo termine por ceder relevancia a otras actividades económicas.

¿Turismo o nada? Ésa no es la cuestión. La cuestión es ¿turismo y qué más? O, mejor, menos turismo y ¿qué más? La casuística es infinita. El embozado forzoso no se dedica a la cosa pública, conoce sus límites y no se va a poner a pontificar ni a decir con aplomo de tertuliano opinador cuáles han de ser los ámbitos estratégicos de desarrollo del porvenir. No obstante, se atreve a poner sobre la mesa cuatro. En primer lugar, el decrecimiento del turismo, calidad y no cantidad; en segundo lugar, investigación, desarrollo e implantación de las energías renovables; en tercer lugar, investigación, desarrollo y promoción del sector primario, agricultura, ganadería y pesca; en cuarto lugar, refuerzo de la educación, las Humanidades incluidas, pues la educación es, sin lugar a dudas, la mejor inversión de fu-turo.

En el siglo XIX Francisco González Díaz preconizó un desarrollo turístico ligado a la educación general de los canarios y al fomento de su sentimiento de identidad. Y sí, ha habido turismo, pero no tanta educación ni sentimiento de identidad vinculado a ella, pues de haberlos habido hubiese habido también respeto por un paisaje que no hubiese quedado sepultado bajo toneladas de pesadillas de cemento (sin educación, la identidad "folclórica" no da para mucho). En los años 60 y 70 del siglo XX César Manrique tuvo una magnífica idea de isla que era también una idea de turismo y una idea de futuro que, aunque ha calado en parte de la población, ha quedado mermada por las corruptelas urbanísticas sobre las que en diversos municipios conejeros se han cimentado hoteles sin gracia y fortunas de dudosa procedencia.

¿Una para saber y otra para aprender? Ojalá. El Covid19 ha dado la razón a González Díaz y a César Manrique, incluso a Alfredo Kraus, que se plantó ante las excavadoras de la playa de Los Pocillos en Lanzarote junto a su amigo César en 1988. El Covid19 también ha dado la razón a Ernst Jünger, quien, tras hacer una visita a las islas en la década de 1970, escribe en sus diarios que "se estaba edificando febrilmente en todos los sitios donde podía verse un poco de playa con arena" y que los hoteles "como setas brota[ban?] y no de uno en uno, sino en serie". Después de aquella excursión en guagua, la reflexión de Jünger sobre el "número siempre creciente de turistas; y en correspondencia con eso [el aumento del] personal de servicio", termina con una cuestión que viene al pelo hoy y que sonrojará a más de uno: "¿Qué ocurre en el caso de que aparezcan restricciones, una crisis económica, una guerra? No cabe invertir el proceso. Un hotel vacío se transforma pronto en un edificio en ruinas; un camarero no se reconvertirá jamás en un pastor. Lo que viene después son paisajes fantasmales".

El embozado forzoso no es pesimista, por eso piensa que sí, que tal vez sea posible transformar un camarero en pastor, o, si no, al menos en agricultor. Sin ironía ninguna y con máxima seriedad, el embozado forzoso se pregunta: ¿Acaso no están también para eso los fondos destinados a cursos de emprendeduría y a cursos de formación para desempleados?