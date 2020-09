La primera frase

Cuando pongo el lavavajillas, doy por supuesto que funcionará, lo que mismo que cuando arranco el coche o enciendo la radio. Toda mi vida está montada sobre suposiciones que por lo general se cumplen. Dudo continuamente, sin embargo, acerca de si funcionaré yo cuando me levante de la cama. En los estados depresivos, ni se te ocurre que no salga agua del grifo de la ducha cuando giras el mando, pero quién sabe si serás capaz de meterte en la bañera. Quizá no. Siempre te pareció que detrás de las cortinillas de plástico había formas amenazadoras, volúmenes peligrosos, turbadores. De hecho, en los hoteles las corres de golpe, con el corazón en la garganta, aunque jamás has descubierto nada raro al otro lado. De niño, un día, entraste en el cuarto de baño de la casa sin que tu madre, que se estaba duchando, advirtiera tu presencia. Permaneciste un rato petrificado, incapaz de mover un músculo o de respirar mientras observabas, a través del plástico empañado por el vapor, aquella silueta desnuda que se aplicaba la esponja aquí y allá.