En venus hay vida sin amor

Las operaciones de relaciones públicas no se ciñen a la política, y se derraman hacia los territorios adyacentes. Por ponerlo suave, el estudio de la vida microscópica sobre la Tierra no se encuentra en su momento más feliz, con ramas entera como la Epidemiología o la Virología humilladas por un ser definitivamente inferior. Los gobernantes afrontan las derrotas en casa trasladando el foco hacia la arena internacional, por lo que era inevitable que los científicos en horas bajas se volcaran hacia el campo galáctico. Así que presumen de haber descubierto la huella digital del equivalente venusiano del coronavirus.