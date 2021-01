Un mensaje sin respuesta

Es un golpe escribir sobre el inesperado fallecimiento de un personaje que forma parte de mi memoria carnavalera. Con él aprendí y me reí muchas noches en el Parque de Santa Catalina pero, no voy a negarlo, también discutí en ese mismo escenario. Porque el diseñador supo moverse como nadie en los previos de los concursos de Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, proponiendo miembros de su entorno de jurados; y era un hacha para venderse, algo que, sin ser una irregularidad, jugaba en contra de otros aspirantes. Eso a mí me reventaba. Pero jamás me lo echó en cara porque Fernando Méndez sabía moverse como pez en el agua en los medios de comunicación, consciente de su influencia en las fiestas. Y posiblemente le molestara pero no me lo dijo nunca abiertamiente porque en el fondo sabía que incluso generando polémicas sólo se conseguía dar más bombo a las carnestolendas que eran su vida, su pasión y su medio de vida. Cuando hace 26 años comencé a cubrir la información del Carnaval de Las Palmas de G.C. para La Provincia siempre me ayudó. E incluso, cuando pasé al otro lado y empecé a trabajar en la organización de las fiestas, no buscó en mí un aliado que le apoyara en los concursos. El pasado domingo, ya sabiendo yo que Fernando estaba malito, le mandé un mensaje de whatsaap preocupándome por su estado de salud. Lunes, martes, miércoles... No recibí respuesta. Y ahora, Fernando, te echaré para siempre de menos.