Mudarse a Andorra

Para obtener este volumen de negocio, por lo general, los influencers no necesitan estar provistos de gran estructura, pues les valdrá un ordenador, una silla, una conexión a internet y desde cualquier parte del mundo podrán stremear, twittear, subir un vídeo a Youtube o hacer una storie en Instagram. Y ahí está el quid de la cuestión, los impuestos que deben pagar por esos beneficios, por regla general deben abonarse en el lugar de residencia del que los genera. Por tanto, no siendo el lugar de residencia relevante para estas nuevas profesiones, una simple mudanza a un país más generoso con el contribuyente puede hacer ahorrar unos cuantos miles, cientos o millones de euros.

Desde el anuncio de varios líderes digitales de su mudanza a Andorra, las reacciones de todo tipo y los debate en la red no se han hecho esperar. Por un lado, tenemos a la Agencia Tributaria que pone el grito en el cielo anunciando que tendrá vigilados a esta hornada de nuevos jóvenes ricos, con el objeto de que ese cambio de residencia sea real. Hoy en día existen múltiples formas de desmontar una residencia fiscal ficticia, como puede ser el análisis de viajes, consumos con tarjetas de crédito o de electricidad en sus nuevas mansiones e incluso el seguimiento de las señales de sus teléfonos móviles. Pero no conseguirá mucho el fisco español por esta vía, pues la mudanza de estos chicos es real, sus vidas están monitorizadas a través de las redes sociales y si algo vemos todos es que efectivamente viven en Andorra.

Por otro lado, tenemos la justificación de los propios interesados, que alegan que no hacen nada malo, que cambiarse de domicilio y pasar a residir allende las fronteras es una decisión personal que lleva aparejado un cambio en la tributación que es totalmente legal. Dicen también que la presión fiscal que han soportado estos años ha sido brutal y que no ven que su esfuerzo se vea recompensado con servicios públicos de calidad. Quieren aprovechar su momento dulce profesional para maximizar sus beneficios.

Todo esto no es nuevo, ya tuvimos casos de famosos como la Baronesa Thyssen, Arantxa Sánchez Vicario o varios moteros que so pretexto de una mudanza quisieron ahorrar impuestos. La diferencia es que ahora no existe una simulación de residencia en otro país sino, como ya he explicado, una mudanza real y un cumplimiento estricto de la legalidad vigente.

En mi opinión, el trasfondo del asunto gira sobre tres vértices clave ante esta situación.

El primero es analizar si la presión fiscal directa en España, que puede rondar el 50% en algunos casos, podemos calificarla como confiscatoria y excesiva. La experiencia nos dice que estamos ya en el límite que hace que surjan las fugas fiscales y el fraude tributario.

El segundo vértice es estudiar si existe un equilibrio entre el pago de impuestos y los servicios públicos recibidos. En los años de bonanza fiscal se hicieron pocas mejoras sociales, se despilfarró en inversiones inútiles y para terminar de rematar vivimos casos de corrupción política que, sin duda, desaniman a todo contribuyente.

Por último, hay que examinar lo poco claras y muy complejas que son las normas tributarias que nos abocan a una inseguridad jurídica diaria en la aplicación del impuesto. Todo ello unido a la poco amable, según palabras de ElRubius, actuación de la Agencia Tributaria (léase AEAT) cuyos objetivos recaudatorios hacen que su proceder en muchas ocasiones no resulte del todo correcta, tal y como atestiguan el alto número de pleitos que anualmente pierde en los Tribunales Económico-Administrativos.

En resumidas cuentas, no debemos quedarnos en la anécdota de la fuga fiscal de nuestras estrellas de la red, poniendo el foco en la solución a los muchos problemas de base fiscal que tenemos en nuestro país. Soluciones como bajar los impuestos, simplificar la normativa, educar en la cultura de los impuestos desde la infancia o conseguir que la Agencia Tributaria se convierta en más colaborativa, podrían causar incluso la mejora en la recaudación.

Por último, Canarias debe aprovechar la coyuntura de la próxima reforma del Régimen Económico y Fiscal introduciendo alguna figura fiscal ventajosa que pueda atraer al talento digital español e internacional que redunde en una mejor economía para nuestras Islas. Estamos legitimados para ello no solo por la legalidad vigente de la Unión Europea y española, sino por razones históricas, sociales, estructurales y geográficas.