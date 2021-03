Aún no hay nada confirmado, pero "sotto voce", en Tunte -capital de la Villa de San Bartolomé de Tirajana- y otros sectores del municipio de la Villa se respira un "tufillo" con aromas de rumores que desprenden la supresión de la cualidad de festivo del 24 de agosto, y eliminar la fiesta onomástica, litúrgica en honor a San Bartolomé, patrono oficial y principal titular del municipio sureño, al que, además, da su nombre como asimismo se habla, también, de la posible supresión, como fiesta local, para dar paso a otra fecha que, al menos hasta el momento, no ha trascendido. No creemos que sea por la pandemia, porque ya, por este año y por esta causa, muchos actos están suspendidos. Se trata del calendario del año 2022 en el que algunos pretenden eliminar la fiesta del 24 de agosto, en que la villa de San Bartolomé de Tirajana no sólo celebra el día mayor de sus fiestas en honor a su patrón sino que conmemora una de las mayores gestas sentidas y vividas por sus hijos: el 542 aniversario de aquel 24 de agosto de 1479, día de la gran victoria de los aborígenes grancanarios sobre los castellanos en la denominada "Batalla de San Bartolomé" que los nativos, bravísimos y valientes tirajaneros, libraron en los altos de los Tirajanas contra las tropas que mandaban el obispo Juan de Frías y el capitán Juan Hernández Cabrón, al ser sorprendidas en Risco Blanco, tras destruir el almogarén de Humiaga -templo aborigen que allí existía- lo que provocó esta gran victoria de los indígenas isleños.

Eran grancanarios, gente brava, desnuda, aguerrida, conducida por Tazarte, el Faycán de Telde, que se echaron sobre los conquistadores con tal ímpetu y griterío que provocaron la muerte de 22 hombres, más de 100 soldados resultaron heridos y 80 fueron hechos prisioneros; y todavía más, porque una fuerte pedrada que los grancanarios lanzaron contra el comandante Hernández Cabrón le dio a éste de lleno en la boca hasta el punto que le quebró todos los dientes por lo que tuvo que ser evacuado con urgencia.

Los bravos y valientes tirajaneros persistieron en su lucha contra los castellanos hasta que provocaron la estampida hacia la orilla del mar y obligaron a éstos a refugiarse en sus naves, con el valiente obispo Frías al frente.Y fue el prelado y santo obispo, de felicísima memoria, quien en acción de gracias a San Bartolomé por haber salido ilesos aquel día 24 de agosto de 1479, instituyó como patrono del lugar al apóstol y mártir San Bartolomé, hecho bellamente cantado por el grancanario Bartolomé Cairasco de Figueroa, quien por vía materna procedía de canarios indígenas, por lo que conocía perfectamente la lengua amazigh insular. Precisamente es el propio Bartolomé Cairasco -poeta, dramaturgo y músico, fundador de la Literatura Canaria, a finales del siglo XV- en uno de los capítulos de su obra "Templo militante triumphos de virtudes, festividades y vidas de santos" habla de por qué el apóstol San Bartolomé es el patrón principal de San Bartolomé de Tirajana, título otorgado cuatro años antes del 29 de abril de 1483, en que, en Ansite, los castellanos se tomaron la revancha obteniendo la definitiva victoria que llevó aparejada la consumación de la conquista de la Isla por parte de las tropas españolas y la incorporación de Gran Canaria a la corona de Castilla. Justo desde aquella fecha -24 de agosto de 1479- por Decreto del Obispo Frías, el apóstol y mártir San Bartolomé es el patrón principal del hoy próspero municipio de la Villa de San Bartolomé de Tirajana, título que la reina regente doña María Cristina de Habsburgo Lorena (en nombre de su hijo don Alfonso XIII y siendo ministro de la Gobernación don Alberto Aguilera Velasco) firmó en el Palacio Real de San Sebastián, una Villa, la de San Bartolomé de Tirajana, que, además, desde el 28 de junio de 1985, posee escudo heráldico cuartelado con corona real cerrada y el todo, sumado de cinta de plata con la leyenda "Real de Ansite" en letras de sable.