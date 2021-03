Lluvia de millones

El gobierno central anuncia que Canarias contará con 1.000 millones de euros para los autónomos y pymes más golpeados por la crisis, pero resulta que una gran parte de los empresarios perjudicados ya han cerrado su negocio.

De todas formas, lo de las subvenciones es también un cuchillo de doble filo, porque ofrecen mil millones a los autónomos, pero tienen que presentar una montaña de papeles, y, como encuentren el más mínimo fallo, ya pueden tirarlos todos a la basura junto con el tiempo que les han hecho perder.

También está la posibilidad de acudir a una asesoría para que se encargue del papeleo, lo malo es que les van a cobrar por la gestión salgan bien o mal las cosas.

No cabe duda de que hay que tener los papeles en regla, pero para eso necesitas contar con un buen gestor. Y es como la pescadilla que se muerde la cola, que hay que tener dinero para poder tener dinero.

Por eso no me extraña ver que tanta gente se dedique a la política, porque, además de que no te piden que tengas títulos ni conocimientos, solo hace falta que sepas prometer, y los medios que hagan falta los ponemos entre todos los contribuyentes.

Tampoco tienes que trabajar ni pagar impuestos porque los políticos no trabajan, solo se ocupan de atender sus intereses para poder seguir viviendo del cuento

Está claro que a los que han resistido trabajando duro para mantener su negocio a flote, hay que apoyarlos con dinero público porque, además de que se lo merecen, es la única forma de respaldar a la iniciativa privada, que es la que crea más empleo,

Pero tendrán que hilar fino porque, después de la debacle que han sufrido, habrán de presentar sus cuentas y demostrar que sus ingresos han caído más de un 30% respecto al año 2019 y, si la Administración de Canarias da el visto bueno, será dentro de mes y medio que recibirán la subvención para pagar un porcentaje de las pérdidas, y siempre que estén al corriente de pago a la Seguridad Social y se comprometan a mantener su actividad, como mínimo, hasta junio de 2022.

Tiene guasa la cosa porque, seguramente, los pagos que no han podido afrontar los empresarios en este tiempo serán, precisamente, los de la Seguridad Social y demás pagos tributarios, por lo que, si no están al día, ni siquiera podrán solicitar la ayuda.

Como de costumbre, Gregorio, el dinero solo llegará a unos pocos privilegiados, mientras los demás habrán abierto la puerta a la Agencia Tributaria para que, como organismo fiscalizador, les pueda seguir vigilando. Ponga usted millones para esto.

Un abrazo, amigo, y hasta el martes que viene.