Rocío: silencio y dolor

Entro en la columna casi de puntillas. Opinar del documental de Rocío Carrasco no es fácil que andan las redes enfrentadas dirimiendo dónde está la verdad, si en Rocío o Antonio David, un personaje que durante años ha creído que sus ráfagas venenosas atacando a su exmujer no tenían consecuencias, y claro que las tiene. El primer aldabonazo ha sido el de Mediaset que a las pocas horas de difundirse el dramático testimonio de Rociito anunció que prescinde del ex Guardia Civil en todos los programas de la cadena. Lo previsto. Tengo la impresión de que el testimonio de Rocío ha sorprendido a Antonio David con el pie cambiado, como a muchos de los que vimos el documental entre la emoción, la sorpresa y la lástima.

Su llanto, la respiración alterada, facilitó la empatía porque la que relata el infierno es una mujer devastada, presuntamente maltratada.

El domingo la puesta en escena de Rocío no necesitó complementos: su figura, sus gestos, su dolor y su llanto intermitente bastó para no apartar los ojos de la pantalla. Los que restan valor al documental especulando en lo que cobrará o no cobrara me parecen ridículos primero, porque una cadena de televisión privada tiene todo el derecho del mundo a invertir y arriesgar en los productos televisivos que le parezca; y segundo, porque colocar en horarios estrellas un testimonio de violencia de género es de agradecer.

Y no quiero terminar sin mencionar los comentarios, especialmente de mujeres, que han descalificado a Rocío Carrasco por cobrar. ¿Dónde está el delito?