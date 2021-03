Amenaza de trombosis administrativa

Mientras el Gobierno de Canarias se solaza y repite que llegarán a las islas 1.000 millones de euros para ayudas directas (lo que representa casi el 11% de los presupuestos generales para 2021 de la Comunidad autonómica) otras regiones, las gobernadas por el PP, han pedido la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para consensuar criterios y metodologías. Es, precisamente, lo que debió hacer el Ministerio de Hacienda, y no endosar automáticamente la pasta a las comunidades autonómicas. Algún día de este agotador apocalipsis habrá que empezar a acostumbrarnos a algunas cuentas verdades teológicas, es decir, evidentes por sí mismas. Por ejemplo, que la administración autonómica canaria no puede, literalmente no puede, gestionar con una razonable eficacia, digamos en los próximos seis u ocho meses, mil millones de euros. Falta gente, falta mayor simplificación de los trámites, falta una fontanería normativa aseada y veloz, falta, en algunos ámbitos, personal que sepa algo más que mover un papel o un correo electrónico con documento adjunto de una mesa o de un ordenador a otro. Comportémonos como adultos: no se puede. Y en lo que respecta a los fondos europeos – esos de Next Generation de los que hablaba Ángel Víctor Torres como descubriendo un maná alienígena-- la conclusión es muy semejante.