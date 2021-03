Asesores sin príncipe

En todas siempre aparecen unos personajes situados en la segunda fila que manejan el cotarro. En la política de verdad, la que va sin guion, también existen. Como bien explicaban en este mismo periódico Juan Fernández y Eva Cantón, es el papel que interpretan los famosos asesores. Personajes que nadie vota pero que el misterio y el secretismo dotan de una aureola de poder que todo lo puede. La ficción televisiva nos los hace imaginar tramando conspiraciones que funcionan como un reloj. Pero no. Su visión a corto plazo para apagar el incendio de turno antes de que queme a alguien de los suyos recuerda más a las películas de Berlanga, los guiones de Azcona y los tebeos de la 13, Rue del Percebe de Ibáñez.

Hay que reconocer, sin embargo, que la cultura audiovisual americana ha arrinconado expresiones como «maniobras florentinas» o «maquiavelismo», tan habituales en otras épocas. Y eso que Nicolás Maquiavelo quizá ahora sería uno de estos asesores. Ha pasado a la historia por ser el autor de El Príncipe, el libro que enseña descarnadamente cómo funciona la política. Por lo menos es lo que se dice, pero en realidad lo escribió para encontrar trabajo.

Maquiavelo trabajó para el Gobierno de Florencia hasta que, en 1512, los Medici recuperaron el poder y él cayó en desgracia. Entonces, para ganarse su confianza, quiso redactar una especie de manual dedicado a Giuliano de Medici, que estaba destinado a ocupar el poder de una parte de la península italiana gracias a las maniobras de sus parientes. Hay que tener presente que entonces Italia no existía, ya que su unificación no llegó hasta el siglo XIX, y el territorio estaba repartido entre repúblicas, reinos y derivados.

Giuliano estaba llamado a convertirse en lo que Maquiavelo llamaba un príncipe nuevo, de ahí el título del libro donde consideraba que, para un gobernante, era más importante ser temido que amado, y mejor si era visto como un hombre cruel y tacaño que no piadoso y generoso. Sabía de qué hablaba. Había visto el poder de cerca y ofrecía su experiencia al servicio de quien parecía que tenía todos los números para llegar muy arriba con la esperanza de conseguir un buen cargo. Pero aquello no fue precisamente una jugada maestra. Giuliano nunca fue príncipe de ninguna parte y Maquiavelo buscó otra sombra donde encontrar cobijo: Lorenzo de Medici. La nueva apuesta tampoco fructificó. Entonces sus amigos distribuyeron copias manuscritas de El Príncipe por toda Italia con la idea de promocionarlo y el libro empezó a circular... pero su contenido se volvió en contra del autor. Afortunadamente para él, no tuvo demasiado tiempo de experimentarlo porque murió en 1527.

Nadie había tenido la osadía de hablar tan claro ni de separar la moral de la política. Muchos se hicieron los ofendidos y criminalizaron el libro, como si los poderosos hubieran necesitado instrucciones para maniobrar como más les hubiera convenido. El Vaticano lo prohibió en 1559, pero los países protestantes no hicieron ni caso. En las islas británicas y Centroeuropa circuló sin ningún problema, al igual que en Francia.

En tierras hispánicas, más que el Vaticano mandaba la Inquisición, que curiosamente no lo censuró hasta 1583. A pesar de esta libertad, no se tradujo a ninguna de las lenguas peninsulares. Explicar el porqué de la falta de versiones adaptadas genera debate entre los estudiosos. Unos dicen que es porque las élites lo leían en versión original, pero en cambio en Francia sí se publicaba en francés. Otros sostienen que solo llegó a una élite muy reducida, a diferencia de otros países donde tenía muchos más lectores. Viendo lo sucedido en los siglos siguientes esto ayudaría a entender muchas cosas.