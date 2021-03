El tribuno del pueblo

En toda construcción, el derribo de lo viejo se hace patológicamente indispensable. Por principio existen unos prolegómenos de derribo y de furia, derribo de la Constitución del 78, derribo del hombre viejo, o burgués, derribo del lenguaje de los pollaviejas, etc. No importa que la democracia constitucional del 78 haya procurado a España la más dilatada época de bienestar y paz. Pero bien pensado, qué es esa nadería ante la excitación que produce la construcción de una democracia de nueva planta.

No hay nada que debatir, las generaciones que han creado la España moderna y europea, son, por defecto, machistas. Son un derrubio de la historia, el humus sobre el que florecerá la nueva era, qué digo, el comienzo de una civilización que asombrará a los arqueólogos del futuro y su esplendor eclipsará la luz de las estrellas. La democracia plena del señor Pablo Iglesias no advendrá hasta que una generación con una escritura de adoquín y llameante de molotov imponga su prosa abrasiva, cortante, como el filo de un cristal habría dicho Stendhal. Es esa troupe de zombis que rodean el congreso, asaltan las comisarias, asaltan a los viejecitos en sus casas dando una patada en la puerta, que apalizan a aquellos que llevan una bandería distinta de la suya. A la vista de que han descubierto que el comunismo roído por su feísmo carcelario es poco cool.

No importa que en el ranking de democracias plenas de los más diversos y prestigiosos observatorios internacionales consideren la democracia de España entre las trece primeras del mundo, el V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia) la clasifica en el noveno lugar. Perded toda esperanza, si la democracia española no la funda el señor Pablo Iglesias no es democracia sino anormalidad democrática.

Desde el dogmatismo, desde su ortodoxia comunista, se puede pensar cualquiera cosa. Son los prejuicios epistemológicos de su personalidad política. Para él, jamás habrá una democracia plena en España, ni, por supuesto, habrá normalidad democrática desde la óptica de la filosofía política en la que se inspira. La anormalidad democrática a la que alude sólo resulta relevante a aquellos que creen que el señor Pablo Iglesias es un demócrata. En realidad, su declaración debe inscribirse en su estrategia de ocultamiento, una etapa evolutiva a cuyo término advendrá la república de la felicidad.

El pueblo a la que alude es la materia prima, los elementos de la tabla periódica, el adn matérico, arcilla, la sustancia esencial con la que los dioses de sí mimos modelan sus obsesiones y satisfacen los instintos primarios de primates de su especie. La palabra pueblo es el señuelo que revisten de dignidad y halagos para los más atroces experimentos. El poder del pueblo sin respecto a las almas individuales, de su plena y absoluta soberanía, proyectos políticos no son sino la trampa mortal para la esclavitud parcial o definitiva.